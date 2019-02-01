مصراوي - (أ.ش.أ):
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف حقيقة واقعة ظهور شخص في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يحمل سلاحا أبيض ويمنع السكان من الخروج أو التجول بمنطقة المنزلة.
وتبين أن مرتكب الواقعة "عامل" 42 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، يعاني من اختلال نفسي وعقلي، وسبق ضبطه لقيامه بإلقاء الحجارة على المارة بالطريق العام وعرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله، وتم عرضه في 15 يناير الماضى على قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف حقيقة ظهور شخص يحمل سلاحا ويهدد المارة في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.