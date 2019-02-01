أعلن مستشار الأمن القومي في ليتوانيا، ارنولداس بيكزرنيس، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طرح مسألة نقل رفات الحاخام اليهودي فيلنا غاوون، خلال مباحثات مع نظيره الليتواني ساليوس سكفيرنليس في القدس يوم الثلثاء الماضي".
وأوضح في تصريح وكالة "فرانس برس"، "أنّنا تلقيّنا طلبًا لنظر في إمكانية نقل الرفات إلى إسرائيل، لكن تم رفض الطلب"، مؤكّدًا أنّ "فيلنا غاوون جزء لا يتجزأ من المجتمع اليهودي الليتواني وتاريخ ليتوانيا".
من جهتها، شدّدت زعيمة الطائفة اليهودية فاينا كوكلينسكي، الّتي شاركت أيضا في مباحثات القدس، على أنّ "نقل رفات الحاخام أمر غير وارد".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ليتوانيا رفضت طلب نتانياهو نقل رفات حاخام يهودي بارز إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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