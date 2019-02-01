ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركبي المهاجرين قبالة جيبوتي إلى 58 قتيلا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنّ "حصيلة قتلى غرق مركبي مهاجرين مكتظّين قبالة سواحل جيبوتي، ارتفعت إلى 58 قتيلًا".
وكان قد وقع الحادث يوم الثلثاء بعد حوالي 30 دقيقة على إبحار المركبين وسط بحر هائج، من قرية غودوريا الّتي تبعد عشرات الكيلومترات شمال اوبوك، باتجاه اليمن. وتمّ انتشال 15 شخصًا فقط من القاربين، معظمهم من الإثيوبيين.
ويأتي هذا الحادث في سلسلة من حوادث الغرق المماثلة في المحاولات الّتي يقوم بها غالبًا مهاجرون أفارقة، يسعون للحصول على عمل في منطقة الشرق الأوسط.
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