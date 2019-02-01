مفوضية الاجئين التابعة للأمم المتحدة طالبت بالوصول إلى شرق سوريا لمساعدة النازحين

كشف الناطق باسم ​المفوضية العليا للاجئين​ التابعة للأمم المتحدة اندري ماهيسيتش، أنّ "قبل أسبوعين، طلبت الجهات الإنسانية الفاعلة، من "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" الّتي تسيطر على منطقة شرق سوريا، تحديد موقع عبور على طريق الهول للتمكّن من تسليم مساعدة حيوية لهؤلاء الأشخاص.

وأعرب عن أسفه لأنّ "الطلب بقي بلا ردّ".

ومن جهته، أعرب القيادي البارز في "قوات سوريا الديمقراطية" ​ريدور خليل​ عن "استغرابه"، موضحًا "أنّنا لم نتلق أي دعوة بهذا الشكل من ​الأمم المتحدة​". وأكّد أنّ "بالعكس نحن دائمًا ما عبّرنا عن موقفنا بأنّنا بحاجة إلى مساعدات، وبخاصّة مساعدات الأمم المتحدة لدعمنا في هذه القضية الّتي تفوق إمكانية الادارة الذاتية الموجودة".