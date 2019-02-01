أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول اليوم خبرا عن تعرض فتاة من ذوي الاعاقة ل​اعتداء جنسي​ من قبل شخصين، إن هذا الاعتداء حصل في الصيف الماضي، وباشرنا الاجراءات المناسبة بحيث جرى اليوم توقيف احد المعتدين (سوري الجنسية) من قبل مفرزة استقصاء ​لبنان​ الشمالي، والعمل جار لتوقيف الآخر (لبناني)".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف سوري اعتدى الصيف الماضي على فتاة من ذوي الاعاقة والعمل جار على توقيف اخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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