غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية اعتبرت تشكيل الحكومة جزءا مهما للاصلاح

هنأت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية في مونتريال - كندا برئاسة شارل أبو خالد، اللبنانين مقيمين ومغتربين، بتأليف الحكومة بعد مخاض عسير، متمنية لرئيسها ووزرائها كل النجاح والتقدم والخير لما فيه مصلحة البلاد والإقتصاد الوطني.
واعتبر أبو خالد أن "تشكيل الحكومة جزءا مهما للاصلاح المطلوب حتى تستطيع الشركات والقطاع الخاص العمل بطريقة مدروسة وعملية وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا"، مشددا على "أهمية دور المرأة والشباب في هذه الحكومة الذي من شأنه أن يعطي بارقة أمل للبنانيين بالعمل والنهوض برؤية إنتاجية شبابية جديدة".
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