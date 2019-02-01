الأساتذة المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: لمواصلة التحرك فور نيل الحكومة الثقة

هنأت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​، اللبنانيين بـ"ولادة ​الحكومة​، لما لها من انعكاسات إيجابية على البلاد وبخاصة على ملف التفرغ".

وأثنت في بيان بعد اجتماعها، على "قرارات رابطة الأساتذة المتفرغين الأخيرة وتوصياتهم"، لافتةً إلى أنّ "الرابطة الّتي تتبنّى بجدية حقوق الأساتذة من متفرغين ومتعاقدين على حدّ سواء، لجديرة بكلّ احترام واعتزاز وتقدير".

وناشدت اللجنة، مجلس الجامعة رئيسًا وعمداء وممثّلين، "العمل على إنجاز ملف التفرغ، وضمنه ما يسمّى "ملف الاحتياجات" وعدم المماطلة والتأخير، لأنّ في ذلك مساهمة في ظلم المتعاقد، وإطالة في قهره وعدم استقراره"، داعيةً المتعاقدين كافّة إلى أن "يكونوا على أهبة الاستعداد لمواصلة التحرّك، فور نيل الحكومة الثقة".