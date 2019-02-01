محمود عباس هنأ الرئيس عون والحريري بتشكيل الحكومة

هنأ الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، ب​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية ​الجديدة​، متمنيا "دوام الاستقرار والازدهار للبنان الشقيق، الذي وقف ويقف دائما الى جانب شعبنا وقضيته العادلة".

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