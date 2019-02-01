العفو الدولية: مقتل 60 شخصًا على الأقل في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن ستين شخصًا قتلوا في هجوم وقع مؤخرا على بلدة ران النيجيرية الحدودية، مستشهدة في ذلك بروايات شهود عيان وصور عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضافت المنظمة أن أعضاء ميليشيا بوكو حرام الإسلامية، أحرقت المئات من البنايات في البلدة الواقعة بولاية بورنو المضطربة في شمال شرقي البلاد.

ووصف مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا أوساي أوجيجو، الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي بأنه "هجوم هائل على ران، حيث تم تدمير معظمها".

ووفقا لتقارير، وصل إرهابيون من بوكو حرام إلى البلدة على متن دراجات نارية قبل أن يشعلوا النيران في الأبنية وقتل أي شخص في طريقهم.

ووفقا لبيان صدر على موقع المنظمة، تظهر صور عبر الأقمار الصناعية العديد من الأبنية المحترقة يعود تاريخها فقط إلى عام 2017، ما يشير إلى أنها كانت ملاجئ للنازحين داخليا الذين جاءوا إلى ران بحثا عن الحماية".

وجماعة بوكو حرام هي جماعة إسلامية نيجيرية سلفية جهادية مسلحة تتبنى العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.

وتشن الجماعة عمليات إرهابية في الجزء الشمالي الشرقي الفقير من نيجيريا والمناطق المتاخمة له منذ عام 2009.

ويقدر بأن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في هجمات للمتشددين الإسلاميين السنة ، بينما فر نحو مليوني شخص هربا من أعمال العنف.