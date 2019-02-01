ظريف: أي اتفاقية مع واشنطن لا تساوي الحبر الذي تكتب به

أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أي اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تساوي الحبر الذي توقع به، في إشارة لانسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.
وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "انسحاب آخر تسجله إدارة ترامب، وهذه المرة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. الأمر لا يتعلق فقط بالاتفاقية النووية مع إيران".
وتابع ظريف بالقول: "الرسالة هنا... أي اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لا تساوي الحبر الذي تكتب به، حتى وإن كانت قد صادق عليها الكونغرس الأمريكي".
وكانت واشنطن قد أعلنت الجمعة انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا، بسبب "خرق روسيا لبنود هذه الاتفاقية،" وفقا لبيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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