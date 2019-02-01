شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تندد بانسحاب واشنطن من المعاهدة النووية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)نددت الدبلوماسية الروسية اليوم (الجمعة) بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نووية مهمة مع روسيا، قائلة إنها جزء من «إستراتيجية» واشنطن «للتنصل من التزاماتها الدولية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لقناة التلفزيون العامة «روسيا 1» إن هذا ليس مسألة «تحميل روسيا المسؤولية (...) بل هي لإستراتيجية الولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها القانونية الدولية في مختلف المجالات».
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