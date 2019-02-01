شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون مديرة شؤون اليمن في منظمة سيفروورلد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران اختطفت مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة سيفروورلد، اليوم (الجمعة).
وقال الإرياني عبر «تويتر»: «ندين ونستنكر قيام المليشيات الحوثية باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي، ومدير البرامج الحسن القوطري، واقتحام مكتب المنظمة في صنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاق المكتب».
وأضاف: «جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطيرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية، وحقيقة هذه المليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف، ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب».
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