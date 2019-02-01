البنتاجون: وجود حاملة طائرات هجومية في الخليج «رسالة إلى عدد من الدول»

قال قائد عمليات سلاح البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية (يو اس اس ستينيس) في الخليج إنما هو “رسالة موجهة إلى عدد من الدول في مقدمتها إيران”.

وأضاف ريتشاردسون -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عندما قررت إرسال مجموعة (يو اس اس ستينيس) إلى المنطقة، كان هدفها الأساسي حماية الحلفاء والشركاء هناك، فضلا عن ضمان استمرار دورها الأساسي في محاربة الإرهاب وفي طليعته تنظيم (داعش) والقضاء عليه.

وأشار ريتشاردسون إلى أنه زار (ستينيس) خلال الأسابيع الماضية، حيث لمس أن أشياء كثيرة تغيرت وأنه صار في استطاعة البحرية الأمريكية تحريك قواها العسكرية بسرعة ومرونة وبلوغ أي مكان في العالم.

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