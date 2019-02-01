أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة القوى النووية المتوسطة نهائيًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، خروج الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع الاتحاد السوفيتي السابق، وأكد أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

وتحظر معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي وقعتها واشنطن وموسكو عام 1987 الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر. وأرست المعاهدة أساس الهيكل الأمني لأوروبا.

ورغم ذلك، تتهم الولايات المتحدة، روسيا بخرق المعاهدة، بتطويرها صواريخ “9 إم 729”. وهو ما تنفيه روسيا بشدة. وكانت إدارة ترامب حذرت في ديسمبر من أنها ستنسحب من المعاهدة الثنائية مع روسيا إذا لم تمتثل في غضون 60 يوما، وحددت الثاني فبراير(السبت) موعدا نهائيا لذلك. ومن المقرر صدور إعلان أمريكي بالفعل اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من روسيا على انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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