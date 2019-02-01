الأمن القومي الأمريكي: لا نية لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا

اليوم الجديد

نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الجمعة، نية الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا.

وقال بولتون، وفقًا لما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، : "لا نية لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن كل الخيارات ما زالت مطروحة ، مضيفًا أن هدف واشنطن الانتقال السلمي للسلطة.

وكان بولتون قد أثار الأربعاء الماضي، احتمال التدخل العسكري في فنزويلا بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات نفطية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو...