ترند الموجز|أول تراجع للدولار الجمركي..وحالة طقس السبت..وحرب بيانات بين الأهلي وبيراميدز..وموعد مباراة المارد الأحمر وسيمبا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "شبورة ورياح في بعض المناطق".. الأرصاد تعلن حالة طقس السبت، و"حرب بيانات".. بيراميدز يرد على خطاب الأهلي للجبلاية، وموعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في "أبطال إفريقيا".. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة لاسارتي، ومنذ ربطه بالمركزي.. أول تحرك في سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"شبورة ورياح في بعض المناطق".. الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10

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"حرب بيانات".. بيراميدز يرد على خطاب الأهلي للجبلاية

رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، على خطاب الأهلي لاتحاد الكرة، بشأن رفضه تعديل جدول مبارياته في الدوري.

وكان بيراميدز والزمالك، قد اعترضا على عدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتى الآن، مما أثار أزمة في الوسط الرياضي.

وقال عفيفي في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك: "مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول "عامر" بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر".

وأضاف: "الأهلي هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت".

وواصل عفيفي: "تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستائين دائما من هذة النبرة والمنادين دائمًا بالهدوء إن كان الهدوء هو فعلا ما يعنيهم، كما أظن".

وأردف متحدث ببيراميدز: "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر".

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة صباح الجمعة، يخطره بتمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وأضاف النادي في بيان نشره موقعه الرسمي، أنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل.

وختم النادي الأحمر بيانه قائلا: "الأهلي تحمل الكثير من جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية".

ويأتي رد الأهلي بعد تصعيد نادي بيراميدز أزمته مع الجبلاية، بشأن تأجيل مباريات الأهلي، حيث تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في "أبطال إفريقيا".. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة لاسارتي

يستضيف الأهلي، سيمبا التنزاني في التاسعة مساء السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن سيمبا الثالث، وفي المركز الرابع شبيبة الساورة بنقطة واحدة.

مفاجآت في قائمة لاسارتي

وتلقى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أنباء سارة، بعدما تعافى الثنائي سعد سمير وحسام عاشور من إصابتهما، وأصبحا جاهزان للقاء.

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيمبا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر.

والهجوم : صلاح محسن وجونيور أجايي.

فيما تم استبعاد كل من حمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب للإصابة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، معلول وأيمن أشرف وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد (عاشور) وناصر ماهر وأجايي وحسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن

القناة الناقلة

ستذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة.

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منذ ربطه بالمركزي.. أول تحرك في سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر الـ 17على التوالي، ولكنها خفضت سعره للمنتجات غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، الصادرة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر فبراير الجاري للسلع الأساسية.

ولكن تراجع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.70 جنيهًا في فبراير الجاري، مقابل 17.97 جنيهًا في يناير وديسمبر الماضيين.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن في نهاية نوفمبر الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر، وإخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وكان سعر الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة من الخارج لمدة 14 شهرا انتهت في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، بحسب ما كانت تعلن وزارة المالية.

إلا أن الوزارة بدأت في إخضاع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية خلال الشهر الماضي لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وهو ما يمثل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما أثار الجدل بشأن تأثير القرار على معدل التضخم خلال ديسمبر.

ومن بين السلع غير الضرورية وفقا لتصنيف وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة.

كما تشمل السلع المطبق عليها سعر الدولار الجمركي وفقا لأسعار صرف البنك المركزي الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الاحذية والأثاث وغيرها، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

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