وزير خارجية ألمانيا: العالم سيكون أقل أمنا دون معاهدة القوى النووية

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "روسيا ليست مستعدة لإعادة الثقة في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بعد أن قررت الولايات المتحدة تعليق التزامها بالمعاهدة"، مشيراً إلى أنه "بدون المعاهدة سيكون الأمن أقل".
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد اعتبرت، في وقت سابق، أنه إذا أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستعلق الامتثال لمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، فإن ألمانيا ستستخدم فترة الستة أشهر التي تستمر فيها فترة الانسحاب الرسمية لإجراء مزيد من المناقشات.
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