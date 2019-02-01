وزير خارجية ألمانيا: العالم سيكون أقل أمنا دون معاهدة القوى النووية

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​روسيا​ ليست مستعدة لإعادة الثقة في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بعد أن قررت ​الولايات المتحدة​ تعليق التزامها بالمعاهدة"، مشيراً إلى أنه "بدون المعاهدة سيكون ​الأمن​ أقل".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد اعتبرت، في وقت سابق، أنه إذا أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ أنها ستعلق الامتثال لمعاهدة ​الصواريخ​ النووية مع روسيا، فإن ​ألمانيا​ ستستخدم فترة الستة أشهر التي تستمر فيها فترة الانسحاب الرسمية لإجراء مزيد من المناقشات.