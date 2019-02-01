أعلن الديوان الملكي الأردني، أنّ "ملك الأردن عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، يقوم يوم غد السبت، بزيارة تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ولفت في بيان، إلى أنّ "من تركيا، يتوجّه الملك إلى تونس يوم الأحد المقبل، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يزور تركيا غدا وتونس الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.