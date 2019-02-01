مصادر الـ OTV: البيان الوزاري سيكون شبيها سياسيا لبيان الحكومة السابقة

أكدت مصادر سياسية للـ OTV أن "البيان الوزاري سيكون شبيها سياسيا لبيان الحكومة السابقة".
وكشفت المصادر عن "اتفاق تم مسبقا على نقاط عدة، اما عناوينه العريضة فستركز على الاقتصاد، ومن ضمنه "سيدر" واصلاحاته، ومحاربة الفساد وموضوع النازحين السوريين".
وفي هذا السياق، ابدت اوساط تيار "المستقبل" تفاؤلها بالانتهاء من البيان الوزاري سريعا، لافتة الى ان "النفطة التي قد تفتح نقاشا تتعلق بـ "سيدر" واصلاحاته باعتبار ان فرقاء اخرين كـ "حزب الله" و"أمل" و"التقدمي الاشتراكي" قالوا سابقا انهم لن يصوتوا عالعميانة انما بدرس كل نقطة بنقطتها".
وردا على سؤال عن مسألة العلاقة مع سوريا، ذكرت اوساط "المستقبل" بان "هذا الموضوع مرتبط بقرارات الجامعة العربية التي يلتزم ويتمسك رئيس الحكومة سعد الحريري بها".
وأكدت مصادر مطلعة ان "الاتجاه بموضوع المقاومة و"حزب الله" والعلاقة مع سوريا هو للعودة الى النصوص السابقة".
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