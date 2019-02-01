صحناوي: الثقة بالأسواق ستجعل الفوائد تنخفض وتخلق فرص عمل

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ أن "هناك بلدان أبدت استعدادها للمساعدة للبنان، و​مؤتمر سيدر​ أمن 11 مليار ​دولار​ للبنان، وهؤلاء وحدهم سيعملون نموا كبيرا، عبر توسعة المطار وسكك الحديد و​تلفريك​ وأوتوسترادات وكهرباء ومياه".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح صحناوي أن "الثقة بالأسواق تجعل الفوائد تنخفض وتخلق فرص عمل والشركات تنظر الى لبنان كبلد استثماري"، مشيراً الى أن "النموذج ​الاقتصاد​ي للبلد يتحسن والاقتصاد المنتج يستبدل الاقتصاد الريعي".

ولفت الى أن "تشكيل ​الحكومة​ بحد ذاته والدعم القطري سيريح السوق و​الليرة اللبنانية​ لا خطر عليها وهذا قطوع قطعناه "، مؤكداً أنه "اذا قامت الحكومة بإصلاحات الوضح سيتحسن".