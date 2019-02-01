جوزيف أبو فاضل: مروان حمادة كان حملا ثقيلا على جنبلاط

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن "وزير التربية السابق مروان حمادة كان حملا ثقيلا على النائب السابق وليد جنبلاط ولم ينل رضى الحزب التقدمي الاشتراكي".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح أبو فاضل أنه "تم استبدال وزير الزراعة غازي زعيتر لان هناك صرخة في منطقة البقاع"، معتبرا ان "وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي كان فعالا في وزارته ولكن المشكلة ان رئيس القوات سمير جعجع يريد توزير اشخاص موارنة".
ورأى ابو فاضل أن "وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق تعرض للقصاص"، لافتا الى انه "عندما تم تعيين الوزير حسن مراد اضطر رئيس الحكومة سعد الحريري الى تعيين الوزير جمال الجراح".
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