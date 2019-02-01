جوزيف أبو فاضل: مروان حمادة كان حملا ثقيلا على جنبلاط

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن "وزير التربية السابق مروان حمادة كان حملا ثقيلا على النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ولم ينل رضى ​الحزب التقدمي الاشتراكي​".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح أبو فاضل أنه "تم استبدال وزير ​الزراعة​ ​غازي زعيتر​ لان هناك صرخة في ​منطقة البقاع​"، معتبرا ان "وزير الإعلام السابق ​ملحم الرياشي​ كان فعالا في وزارته ولكن المشكلة ان رئيس ​القوات​ ​سمير جعجع​ يريد توزير اشخاص موارنة".

ورأى ابو فاضل أن "وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ تعرض للقصاص"، لافتا الى انه "عندما تم تعيين الوزير حسن مراد اضطر رئيس الحكومة سعد الحريري الى تعيين الوزير جمال الجراح".