لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، إلى "أنّني عملت في قطاع الطاقة مع شركات عالمية، وأعمل في وزارة الطاقة منذ عام 2010 وتحديدًا ملف الكهرباء".
وبيّت في تصرح تلفزيوني، "أنّنا وضعنا مع رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية جبران باسيل (وزير الطاقة آنذاك) دراسات عدّة واستراتيجيات كبرى ونعمل عليها منذ وقتها"، مركّدةً "أنّني سأكمل بالعمل على الملفات الموجودة وتحديثها".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بستاني: وضعنا مع باسيل استراتيجيات كبرى وسأكمل بالعمل على الملفات الموجودة وتحديثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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