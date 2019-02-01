ندى بستاني: وضعنا مع باسيل استراتيجيات كبرى وسأكمل بالعمل على الملفات الموجودة وتحديثها

لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، إلى "أنّني عملت في قطاع الطاقة مع شركات عالمية، وأعمل في ​وزارة الطاقة​ منذ عام 2010 وتحديدًا ملف ​الكهرباء​".

وبيّت في تصرح تلفزيوني، "أنّنا وضعنا مع رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ (وزير الطاقة آنذاك) دراسات عدّة واستراتيجيات كبرى ونعمل عليها منذ وقتها"، مركّدةً "أنّني سأكمل بالعمل على الملفات الموجودة وتحديثها".