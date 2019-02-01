أكدت مصادر قناة "LBC" أن "وزارة الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ كانت شماعة والوزير كان مثله مثل اي مواطن عادي لا صلاحيات لديه"، مشيرةً الى أنه "تم اقتراح او دعم هذه الوزارة بفريق عمل، او الغاؤها وتحميل كل وزير مسؤولية مكافحة الفساد في وزارته وهذا ما حصل".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: وزارة شؤون مكافحة الفساد تم إلغاؤها لانها كانت "شماعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.