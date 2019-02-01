شدياق: لدينا برامج عمل أساسية سنعمل عليها في الحكومة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ في حديث تلفزيوني لها أنه "لدينا برامج عمل أساسية في الوزارة، وهذه الوزارة تتعاطى مع مختلف الوزارات، وتابعة مباشرة ل​رئاسة الحكومة​ ولا تحتاج الى امضاءات وزارات أخرى لتقوم بعملها".

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