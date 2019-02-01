الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من يوم السبت".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، كما يبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١٦٠٠ متر وما فوق خلال الليل ساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم الى مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ١٨٠٠متر وما فوق خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.