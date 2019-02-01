أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، عن أملها بأنّ "تكون على قدر المسؤولية"، لافتةً إلى "أنّها متأكّدة من أنّ النساء في الحكومة ستقمن بالعمل الملقى على عاتقهن".
وتوجّهت، في تصريح تلفزيوني، بالشكر إلى رئيس الحكومة سعد الحريري "لأنّه وضع ثقته بي مرتين وفي وزارتين صعبتين".
كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن شكرت الحريري على ثقته بها: سنتمكن من القيام بالعمل الملقى علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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