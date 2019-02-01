بري: لا أحد يملك 11 وزيرا والعقبات التي أخرت ولادة الحكومة كانت داخلية

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال حديث تلفزيوني، أن "هناك أسماءً تتمتع بالثقة والسمعة الجيدة"، مشيراً إلى أن "لا أحد يملك 11 وزيرا والعقبات التي أخرت ولادة ​الحكومة​ كانت داخلية ولم تُغيّر فيها أي شيء".

وأوضح بري أن "الجلسة التشريعية التي كنتُ أنوي الدعوة اليها لم تعد لها حاجة وأنجزنا في مجلس النواب 5 أسداس القوانين المطلوبة من سيدر".