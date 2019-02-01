محافظ الوادي الجديد: حوافز مادية للأطباء في القرى النائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن منح حوافز مادية مجزية للأطباء للعمل بالقرى البعيدة تشجيعاً لهم، ولضمان استمرارهم في العمل.

وأكد "الزملوط"، تكليف الجهاز التنفيذي في المحافظة بحصر الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا وتخصصاتهم، لتدريبهم على العمل بمجال التدريس بأجر يومي في مدارس مركز باريس.

وأضاف المحافظ، أنه كلف الوحدة الملحية لمركز باريس وقطاع الصحة، بتنفيذ حصر كافة الحالات التي تحتاج إلى علاج شهري أو عمليات جراحية لتحويلها للمستشفيات الداعمة لمثل هذه الحالات، وكذلك حصر المقبلات على الزواج في القرية الثالثة والرابعة بدرب الأربعين بمركز باريس لدعمهم بأجهزة منزلية.

كما استثني المحافظ، أهالي قرى الأربعين، من إجراءات إقامة حظائر الماشية، على شرط أن تكون خارج الكتل السكنية ومطابقة للمواصفات البيئية.

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