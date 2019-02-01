انتحار فتاة عشرينية أسفل عجلات مترو "ساقية مكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب ومحمد شعبان:

لقيت فتاة عشرينية، مصرعها اليوم الجمعة، بمحطة ساقية مكي.

وصرح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم ٣٠٨ بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار، مما تسبب فى بتر ذراعها و مصرعها على الفور.

وأوضح أنه على على الفور انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وعمل محضر بالانتحار لعرضه على النيابة.

وعادت حركة الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير ٧ دقائق فى الحركة بسبب الحادث.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن كاميرات المراقبة رصدت دخول الفتاة المتوفاة، المحطة وبيدها حقيبة سوداء، وأنها أسرعت بإلقاء جسدها فور دخول القطار المحطة، لافتًا إلى أنه لم يتم التعرف حتى الآن على هوية الفتاة.