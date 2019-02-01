ننشر تقرير "خطة البرلمان" حول مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بعد غد الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن التعديلات تهدف لتحصيل أموال تضيع على الدولة نتيجة بعض الإجراءات التنظيمية غير السليمة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت على التعديلات المقترحة من الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، بعد تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، أنها لا تهدف لفرض ضرائب جديدة وتصحيح وضع غير سليم يمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.

وينشر الخليج 365 نص التقرير الذي حصل على نسخة منه..