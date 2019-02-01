الولايات المتحدة تبدأ الانسحاب من معاهدة نووية مع روسيا والناتو يدعمها

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان، إنه ابتداءً من يوم غد السبت "ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر".

وأضاف ترامب "إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أثناء إعلانه عن القرار في مؤتمر صحافي، إن واشنطن لا تزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن تلتزم روسيا بالمعاهدة.

اقرأ ايضاً... روسيا تؤكد عدم حدوث تقدم حول معاهدة الأسلحة النووية مع أميركا

وأضاف بومبيو "تأمل الولايات المتحدة أن نتمكن من إعادة علاقاتنا مع روسيا إلى وضع أفضل، ولكن الكرة في ملعب روسيا لتغيير مسارها الذي يتميز بالنشاطات المزعزعة للاستقرار ليس فقط في هذه المسألة ولكن في العديد من المسائل الأخرى".

وأعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، تأييده الكامل لقرار الولايات المتحدة.

وقال الحلف إن روسيا انتهكت هذا الاتفاق.

وأوضح الحلف، في بيان، أن "الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة رداً على مخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج ونشر منظومة إطلاق الصواريخ العابرة 9ام729". وأضاف أن "الحلفاء يدعمون هذا العمل بالكامل".

كان ترامب هدد قبل أشهر بالانسحاب من المعاهدة وأمهل روسيا عدة أسابيع لسحب صواريخها التي تهدد مدناً أوروبية. إلا أن روسيا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة.