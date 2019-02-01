الجيش السوري يوقع قتلى وجرحى في صفوف إرهابيين في حماة وإدلب

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شنت وحدات من الجيش السوري العاملة في حماة، اليوم الجمعة، ضربات مركزة على تحركات مجموعات إرهابية ومحاور تسللها باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في ريفي حماة وإدلب أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الإرهابيين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مدفعية على مواقعونقاط تحصن إرهابيين وذلك على الأطراف الجنوبية لبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي رداً على محاولات تسلل مجموعات منهم باتجاه ريف حماة الشمالي ودمرت لهم أوكاراً وتحصينات.
من جانبها، اشتبكت وحدات الجيش المتمركزة بريف منطقة محردة الشمالي بالأسلحة مع مجموعات
كما نفذت وحدة من الجيش ضربات مدفعية مركزة على أوكار ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في محور قرية الأربعين رداً على اعتداءاتها برصاص القنص على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.
وأسفرت ضربات الجيش عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم.
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