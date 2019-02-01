واشنطن تعرب عن قلقها من تولى حزب الله حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية

أعربت واشنطن، اليوم الجمعة، عن قلقها من تولي منظمة حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومةاللبنانية.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة
كما دعت واشنطن الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان.
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