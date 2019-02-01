البنتاجون: وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية في الخليج رسالة موجهة

قال قائد عمليات سلاح البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس ستينيس" في الخليج إنما هو "رسالة موجهة إلى عدد من الدول في مقدمتها إيران".
وأضاف ريتشاردسون - في تصريحات
وأشار ريتشاردسون إلى أنه زار "ستينيس" خلال الأسابيع الماضية، حيث لمس أن أشياء كثيرة تغيرت وأنه صار في استطاعة البحرية الأمريكية تحريك قواها العسكرية بسرعة ومرونة وبلوغ أي مكان في العالم.
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