البنتاجون: وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية في الخليج رسالة موجهة

وكالات

قال قائد عمليات سلاح البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس ستينيس" في الخليج إنما هو "رسالة موجهة إلى عدد من الدول في مقدمتها إيران".

وأضاف ريتشاردسون - في تصريحات

أوردتها قناة "لحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عندما قررت إرسال مجموعة "يو اس اس ستينيس" إلى المنطقة، كان هدفها الأساسي حماية الحلفاء والشركاءهناك، فضلا عن ضمان استمرار دورها الأساسي في محاربة الإرهاب وفي طليعته تنظيم داعش والقضاء عليه.وأشار ريتشاردسون إلى أنه زار "ستينيس" خلال الأسابيع الماضية، حيث لمس أن أشياء كثيرة تغيرت وأنه صار في استطاعة البحرية الأمريكية تحريك قواها العسكرية بسرعة ومرونة وبلوغ أي مكان في العالم.