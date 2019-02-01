كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات ميدانية.
ولفت الى أن قوات الجيش عثرت أثناء تقدمها على مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن قوات الجيش تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.
وبالتزامن مع ذلك، تعمل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، على تطهير المناطق المحررة وتأمينها، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية قبل فرارها، ونزعت كميات كبيرة منها، بحسب موقع "سبتمبر نت".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.