كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: ورثنا فوضى شاملة في سوريا وأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه خلال حملته الانتخابية، قال بقوة إن "هذه الحروب يجب أن تتوقف في نهاية الأمر".
وأبدى ترامب تصميماً على تدمير تنظيم داعش بصورة كاملة قريباً بنسبة 100%، مضيفاً أنه "سيراقب التنظيم عن كثب".
وقال "حان الوقت لأن نبدأ العودة إلى الوطن (سحب القوات)، بعد سنوات عديدة، وأن نتوخى الحكمة في إنفاق أموالنا، يتعين على بعض الأشخاص التحلي بالذكاء".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ورثنا فوضى شاملة في سوريا وأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.