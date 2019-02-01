كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو: لن أشارك في حوار يبقي منتهكي الحقوق في السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد في رسالة وجهها إلى رئيسي المكسيك وأوروجواي، أندريس مانويل لوبيث أوبرادور وتاباري فاسكيز، على الترتيب، أنه سيكون مهتماً فقط بالتفاوض حول "شروط وقف اغتصاب" السلطة.
وأضاف، أن ما يقبله هو تفاوض "يسمح بنقل فعال للسلطة إلى ممثلين شرعيين عن الشعب الفنزويلي لبدء عملية انتقالية تتوج بإجراء انتخابات حرة تسمح بمشاركة كافة القوى الديمقراطية بشكل عادل وشفاف".
كما انتقد حياد ممثلي هذين البلدين، ودعا غوايدو المكسيك وأوروجواي، اللتين تقدمان اقتراحاً للحوار مع الأمم المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية، إلى الانضمام إلى المطالبة بـ"إقرار النظام الدستوري لبدء تشكيل حكومة انتقالية تقود" عملية انتخابات حرة.
وشدد على أن أي أمر بعيد عن هذا الإطار التفاوضي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة.
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