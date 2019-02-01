كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل وإصابة 6 بانفجار في تكريت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمقتل أم وطفليها وإصابة ثلاثة آخرين بانفجارعبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي شمال مدينة تكريت 170 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال محمد زيدان مدير ناحية الزوية إن "امرأة واثنين من أطفالها قتلوا عصر اليوم وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة قرب جبل مكحول 60 كيلومتراً شمالي تكريت".

وأضاف زيدان أن "عائلة كانت في نزهة غربي الناحية وكان الأطفال يلعبون قربها فحدث انفجار هائل قتل على أثره طفلان وأصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة بجروح لكن الأم ما لبثت أن توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى"، مرجحاً أن تكون العبوة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

ويحرص العراقيون هذه الأيام على التنزه للبحث عن الكمأ الذي نما بكثافة بسبب موسم الأمطار الغزيرة العام الجاري.