كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيع 45% من تذاكر السكك الحديدية الألمانية إلكترونيا عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، قد أعلنت أن نحو نصف التذاكر التي باعتها في العام الماضي 2018 كان من خلال منافذ الشركة عبر الإنترنت.

حيث أوضحت الشركة، وفقا لوكالة د ب أ، أن نسبة التذاكر المبيعة عبر الإنترنت قد بلغت 45% من إجمالي حجم التذاكر المبيعة بباقي منافذ الشركة المختلفة، وبذلك يكون الإنترنت هو أكبر منفذ لبيع تذاكر القطارات في الشركة وبفارق كبير عن بقية المنافذ.

وأضاف بيان الشركة تفاصيل حول بيع التذاكر من خلال باقي المنافذ، والتي تضمنت شراء العملاء 3ر28 مليون تذكرة عبر الهاتف المحمول، والذي بدوره سجل ارتفاع بلغت نسبتن 75% مقارنة بعام 2017،وكذلك بيع 42 مليون تذكرة من خلال منفذ الكمبيوتر، والذي سجل ايضا ارتفاع بنسبة 10% من نفس العام.

وقامت الشركة بذكر حجم التذاكر التي تم بيعها عبر الإنترنت، لتجدها 3ر6 مليون تذكرة جرى بيعها عبر ما يعرف بجمعيات النقل المدرجة ضمن تطبيق للشركة يحمل اسم (نافيجاتور)، حيث يبلغ عدد هذه الجمعيات تسعة وعشرين جمعية.

جدير بالذكر ان عدد التذاكر المبيعة عبر تطبيق (نافيجاتور)، قد وصل في العام 2017 إلى 3ر1 مليون تذكرة فقط، وحسب بيانات الشركة الحالية، فإنه من المنتظر أن يزيد عدد هذه الجمعيات في العام الحالي.