كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو حكومة لبنان لعدم استخدام ميزانيتها لدعم حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، بالقلق من تمثيل حزب الله المصنف إرهابيا في الحكومة اللبنانية الجديدة. دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله.

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