كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل عن فوز المنتخب القطري بكأس آسيا.. إنجاز تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على فوز المنتخب القطري التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيرا إلى أن قطر حققت إنجازا تاريخيا.
وأضاف في تدوينة أخرى: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".
وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.
وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي يخسره منتخب اليابان.
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