كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا: تأخر بناء سد النهضة يزيد من تكلفته بنسبة 60% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، أبي أحمد، اليوم، أمام البرلمان إن تأخير بناء سد النهضة قد أظهر زيادة في التكلفة بنسبة 60 في المائة.

وأضاف: إن جميع الولايات تبذل جهدا تعاونيا في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة وذلك لضمان سيادة القانون.

وفي إحاطة إعلامية لأعضاء مجلس النواب في جلسة استثنائية اليوم، قال رئيس الوزراء أبي إن القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون.

وأشار إلى أن الحكومة الولائية تعمل بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية للقبض على المجرمين المشتبه بهم ويجب أن يكون هذا موضع تقدير».

وأشار إلى أنه «ينبغي ألا نمنع أي آراء معارضة ولكن نواجهها مع الحذر من أنها لن تأثر سلبا».