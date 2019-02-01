الرجاء يعلن رسميا فسخ عقد غاريدو وميخياس بالتراضي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، فسخ العقد الذي يربط النادي بالإسبانيين خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للفريقن والمعد البدني دييغو ميخياس، وذلك بعد أن توصلت الأطراف إلى اتفاق رسمي، يقضي بفسخ العقد الذي يربطهما مع النادي بالتراضي.
وأصدر النادي الأخضر، اليوم الجمعة، بلاغا رسميا جاء فيه أنه “تفعيلا لسياسة المكتب المديري الهادفة الى تفادي النزاعات، توصل نادي الرجاء الرياضي و المدرب السابق السيد خوان كارلوس غاريدو من جهة و المعد البدني السابق السيد دييغو ميخياس من جهة أخرى الى اتفاق يقضي بفسخ العقدين الرابط بينهما في إطار حبي و رضائي”.
وقدم الرجاء الرياضي شكراه الكبير لـ” خوان كارلوس غاريدو ودييغو ميخياس على ما قدموه للنادي خلال مشوارههم مع الفريق و يتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية”.
جدير ذكره، أن الرجاء قرر إقالة غاريدو بسبب نتيجة مباراة النجم الرياضي الساحلي الأخيرة، بالإضافة إلى سوء علاقته مع عدد من اللاعبين.
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