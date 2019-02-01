توديبو يجتاز الفحص الطبي بنجاح ويوقع رسميا لبرشلونة

اجتاز المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو اليوم الفحوصات الطبية ووقع على عقد يربطه بناديه الجديد برشلونة لأربعة مواسم ونصف، سينتهي في يونيو 2023.

ويصل توديبو (19 عاما) للبرسا مقابل مليون يورو قادما من تولوز، يضاف إليها مليونا يورو كمتغيرات.

ويعد توديبو، الذي سيرتدي القميص رقم 6 في البلاوغرانا، الفرنسي رقم 24 الذي يحترف بصفوف برشلونة.

ويمتلك توديبو مهارات عديدة، حيث يتمتع بالقدرة على اللعب بكلتا قدميه وهو قلب دفاع في إمكانه اللعب كذلك في مركز وسط الملعب.

وصرح اللاعب عقب توقيعه على العقد، بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ونائبه جوردي ميستري “هذا حلم لي منذ الصغر، أنا فخور للغاية، وسعيد للغاية بهذه اللحظات”.

وأضاف عن زميله ومواطنه بالفريق صامويل أومتيتي “هو مثلي الأعلى، واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، سيساعدني وسيقدم لي النصيحة”.

من جانبه صرح المدير الرياضي للنادي، إريك أبيدال “حقيقي أنه أصبح هناك العديد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع، لكن علينا تقييم الأمور، كنا نعلم صعوبة ضم توديبو هذا الشهر لهذا تعاقدنا مع (الكولومبي خيسون) موريو، الذي يعد الأجهز لمعرفته في الليغا، الآن القرار في يد المدرب”.