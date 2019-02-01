شخصيات وازنة تدعم «جسور»

حصل نداء تضامني مع جمعية «جسور»، التي تطالب وزارة الداخلية القضاء بحلها، على توقيعات شخصيات وازنة من داخل وخارج المغرب.

وجاء النداء عقب صدور حكم ابتدائي، متم دجنبر الماضي، بحل هذه الجمعية، اعتبره النداء بمثابة «سيف ديموقليس» فوق رأس الجمعيات في المغرب. ودعا النداء إلى دعم حرية التعبير وحرية الجمعيات، واصفا الحكم القضائي بالمثير للقلق من عدة جوانب.

وتضم لائحة الموقعين على النداء أسماء مثل نعوم تشومسكي وغوستاف ماسيا وإيريك توسان من خارج المغرب، وشخصيات مثل الطاهر بنجلون ونور الدين أفاية وحسن رشيق ونور الدين عيوش… من المتضامنين المغاربة.