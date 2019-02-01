شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجمد.. موجة صقيع تضرب 7 ولايات وتستمر لعدة أيام والان نبدء بالتفاصيل

• درجة الحرارة 40 تحت الصفر وهى الأقل منذعام 1985

• وفاة 12 شخصا واصابة العشرات وإعلان حالة الطواىء

• إلغاء 5 آلاف رحلة جوية وتأخر ما يزيد عن 14 ألف

• تجمد بحيرة ميشيغين ونهر شيكاغو وتعطيل الدراسة ومكاتب البريد

• الملحقية الثقافية تحذر الطلاب وتشدد على تعليمات السلامة

تشهد عدة ولايات أمريكية منها أوهايو، وانديانا، إلينوي، مسيسيبي ،وألاباما ، وميشيغان، ويسكنسن ، منذ الاثنين الماضى موجة صقيع شديدة لم تشهدها من قبل ، حيث انخضت درجاتن الحرارة الى مستويات متدنية جدا مما أسفر عن مقتل عدد كبير وتعطل الدراسة فى ولايات عدة بالاضافة الى إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران وتوقف الخدمات البريدية ، وقد أعلنت حالة الطوارى تحسبنا لأى أخطار متوقعة .

وقالت الهيئة الوطنية للطقس بأمريكا إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارجو فى نورث داكوتا وولايات أخرى

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو أحد أكثر الولايات الامريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة التى تستمر فيها الموجة ، حيث انخفضت درجات الحرارة في الولاية إلى حوالي 23 درجة تحت الصفر، أي أعلى بقليل من أقل درجة حرارة سجلت منذ 1985.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن موجة الصقيع أسفرت عن مصرع 12 شخصا فيما تم الغاء وإلغاء أكثر منما يزيد عن 5 آلاف رحلة جوية وتأخر نحو 14867 رحلة جوية – وذلك وفقا لموقع FlightAware ، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وقد عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يوضح لحظة تجمد بحيرة ميشيغين، والتي تعد ثاني أكبر بحيرة من البحيرات الخمس من حيث الحجم، والثالثة من حيث المساحة ، بالإضافة إلى تجمد نهر شيكاجو، جراء انخفاض درجات الحرارة إلى 23 تحت الصفر،

وعرضت قنوات التليفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ النهر والبحيرة .

وحذرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية الطلاب والطالبات والطلاب السعوديين من مخاطر الدوامة القطبية التي تضرب المنطقة هناك

وأشار حساب الملحقية على تويتر تحت عنوان عاجل، أنه " نظراً للتغيرات والتقلبات الجوية في معظم الولايات الأميركية، فإننا نأمل من جميع أبنائنا الطلاب توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك آخر الأخبار وتطورات الطقس في وسائل الإعلام. والله يحفظكم ويرعاكم."

وقالت المحلقية أنه نظرا الى اضطراب الأحوال الجوية في بعض الولايات، تدعو السفارة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة و الحذر و اتباع ارشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية