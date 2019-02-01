الان تتابع الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق محتجين في أم درمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، الجمعة، على المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في جولة جديدة من المظاهرات المناهضة للحكومة منذ أكثر من شهر.
ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
ووفقا لوكالة رويترز فإن احتجاجات اليوم بدأت عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون “حرية.. سلام.. عدالة” و”الثورة خيار الشعب”.
وتقول جماعات حقوقية إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، فيما تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وتحدث البشير بنبرة تحد أمس أمام أنصاره في مدينة كسلا قائلا “تغيير الحكومة وتغيير الرئيس لا يكون بالواتساب ولا بالفيسبوك ولكن بصندوق الانتخابات.. هذا عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني.. القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق محتجين في أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.