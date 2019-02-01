الجنائية الدولية تفرج عن رئيس كوت ديفوار السابق جباجبو

أفرجت المحكمة الجنائية الدولية بشكل مشروط عن رئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو بعد تبرئة ساحته من جميع التهم المنسوبة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أوقفت أمرها بالإفراج الفوري عن رئيس كوت ديفوار السابق، لوران جباجبو، في 18 يناير الماضي، وذلك بعد أيام من تبرئته من تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وكانت ساحة المحكمة برأت جباجبو “73 عاما” في يناير الماضي، قبل انتهاء محاكمته المقررة بسبب عدم كفاية الادلة.

وطعن الادعاء العام ضد الإفراج عن جباجبو، خشية عدم عودته لحضور جلسة استئناف محتملة.

ويواجه جباجبو اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2010 وأسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص وتشريد نحو نصف مليون آخرين.

ويدافع جباجبو عن نفسه أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام2016، ويقول إن التهم الموجهة إليه ذات دافع سياسي.

ويعد جباجبو، أول رئيس دولة سابق يمثل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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