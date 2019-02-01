أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "وزراء تكتل لبنان القوي يتعاهدون على العمل والانتاجية لتحقيق آمال اللبنانيين في وزاراتهم وفي ​الحكومة​".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: وزراء تكتل لبنان القوي يتعاهدون على العمل لتحقيق آمال اللبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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