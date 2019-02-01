فيوليت الصفدي: وجود الوزارة يسمح بالحصول على نتائج خلال سنة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي أن "تمكين المرأة إقتصاديا مهم وليس من الضروري تحديد ما يمكن أن نفعله وهدفنا أن نعمل على السيدات اللواتي لم ينخرطن في المجتمع".
وخلال حديث تلفزيوني، لفتت خير الله إلى "أننا جربنا أن نساعد الشباب ليكونوا جزءاً من المجتمع"، مشيرة إلى أن "الهجرة أصبحت مرتفعة وبالتالي وجود هذه الوزارة يسمح بالحصول على نتائج خلال سنة".
وأوضحت أن "هناك 900 شاب تخرجوا طرابلس وأكثر من 850 حصلوا على وظائف ومن بعد هذا النجاح أحببنا أن ننقل هذه التجربة إلى كل المناطق اللبنانية".
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